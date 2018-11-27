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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الخضراوات اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انخفاض في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيارمن 3 الي 5 جنيهات، والثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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