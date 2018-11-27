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كاتب سعودي يكشف سبب الهجوم على محمد بن سلمان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
كاتب سعودي يكشف سبب الهجوم على محمد بن سلمان
الكاتب السعودي - جميل الذيابي
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نعيم يوسف
 
قال الكاتب السعودي، جميل الذيابي، إن الأمير محمد بن سلمان، هو عراب رؤية المملكة 2030، والرجل الذي عمل إصلاحات كبيرة في السعودية، وهو يدير العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، وأصبح أيقونة داخل المجتمع السعودي.

وأوضح "الذيابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك من يحاولون أن يكسرون ارادته، وجعلت من البعض أعداء يحاولون استهدافه.

وتابع أن هذا لن يؤثر على "بن سلمان"، ولن تهز شعره من رأسه، وهو يتحدث بكل ثقة عن الخطط المستقبلية للمملكة العربية السعودية.
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