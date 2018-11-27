سائق أمريكي يقتل شخص ويصيب 5 آخرين بسيارته في نيويورك

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى مقاطعة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال محاولة سائق ركن سيارته، وضرب السائق بسيارته العديد من المشاه فى الحى الصينى المزدحم بمانهاتن.





وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام وقع الحادث عندما كان السائق يحاول ركن سيارته فى الشارع ولكن ضرب الدواسة الخطأ بطريق الخطأ.





وكان المواطنون يصرخون، وقال شاهد عيان يدير موقف للسيارات بالقرب من الحادث لصحيفة نيويورك بوست. "رأيت الناس تحت السيارة ، والكثير من الدماء."



