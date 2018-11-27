عاجل .. موعد مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فالنسيا الاسباني في تمام العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





يوفنتوس يدخل المباراة وفي جعبته 9 نقاط يعتلي بها صدارة المجموعة الثامنة، ويتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الاسباني وحصد 3 نقاط جديدة لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.





أما فريق فالنسيا الاسباني صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط يرفض الاستسلام ويتطلع لتحقيق الفوز لإنعاش فرصه في الصعود لدور الـ16 بالبطولة، خاصة وأن الفوز في لقاء اليوم يرفع رصيده إلي 8 نقاط، ويجمد رصيد اليوفي عند 9 نقاط وهنا تزيد فرص الفريق الاسباني في التأهل للدور التالي.





ستقام مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا، علي ملعب "أليانز ستاديوم" في "تورينو" معقل اليوفي في تمام العاشرة بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 4 – bein sports HD 4، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





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