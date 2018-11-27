شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وليون اليوم الثلاثاء 27-11-2018 | كورة لايف| الاسطورة

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليون يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.





يحتل السيتيزنس صدارة المجموعة السادسة في ذات الأذنين برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الفريق الفرنسي بـ6 نقاط، ويتواجد هوفنهايم المركز الثالث بـ3 نقاط متقدماً على شاختار المتذيل بنقطة واحدة فقط، وهذا يعني أن الأزرق السماوي لا يحتاج إلا للتعادل فقط في اللقاء القادم لضمان العبور للدور الثاني قبل جولة من نهاية دور المجموعات.





الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي في اللقاء ضد ليون حارس المرمى الثاني كلاوديو برافو، وصانع الألعاب الأول للفريق كيفن دي بروينه، والظهير الأيسر الأساسي بنجامين ميندي بداعي الإصابة، ولن يفتقد السيتيزنس أي لاعب بسبب الإيقاف.





لن يقوم بيب جوارديولا بتغيير طريقة لعبه، لكنه سيدفع ببعض الأسماء لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق، ففي وسط الميدان سيتواجد جوندوجان كبديلاً عن دي بروينه، وفي مركز الظهير الأيسر سيتواجد فابيان ديلف البديل الدائم للفرنسي الدولي.





التشكيل | 4-3-3





إيدرسون

فابيان ديلف - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - فيرناندينيو - دافيد سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز





الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

سيغيب عن ليون في المباراة ضد مانشستر سيتي اللاعب الشاب أمين جويري، وسيشهد اللقاء عودة الظهير الأيمن البرازيلي السابق لمانشستر يونايتد رافائيل، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.





سيبدا المدرب جينيسيو بالطريقة والتشكيلة المعتادتين، وستكون خياراته مدججة بأقوى أسلحته الهجومية مثل ممفيس ديباي، حسام عوار ونبيل فقير.

التشكيل | 4-2-3-1





آنتوني لوبيش

فيرلاند ميندي - جيسون ديناير - مارسيلو - رافائيل

تانجاي ندومبيلي - لوكاس توزار

حسام عوار - نبيل فقير - ممفيس ديباي

موسى ديمبيلي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليون

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .