شاهد.. ترحيب شعبي كبير بالأمير محمد بن سلمان



ويظهر في الفيديو عشرات المواطنين وهم يهتفون أثناء وصول موكب ولي عهد السعودية.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.









بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو يظهر الترحيب الشعبي الكبير، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، الذي يزور مصر حاليا.