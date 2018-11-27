جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي والمقاولون العرب

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن أسماء حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام اليوم الثلاثاء.



وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحكم جهاد جريشة سيدير اللقاء الذي سيقام على استاد السلام الساعة السابعة مساءا.



وتابع الإعلامي هاني حتحوت أن أسماء الحكام المعاونين في مباراة الأهلي والمقاولون العرب هم محمود أبو الرجال حكم أول، وسمير جمال حكم ثان، وأحمد عبد الله، حكم رابع، والحكم الخامس أحمد حمدي وصبحي العمراوي.