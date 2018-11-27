بث الاسطورة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري الابطال

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي بث مباشر يلا شوت في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، حيث يسعى حامل اللقب للوصول للنقطة الثانية عشر بملعب الأولمبيكو، وصدارة المجموعة.





يلا شوت ريال مدريد وروما بث مباشر

يأتي توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد الأولمبيكو بمدينة روما، ضمن مباريات المجموعة السابعة، وستكون المباراة هي الثانية أوروبياً للمدير الفني الأرجنتيني الجديد سولاري الذي يقود ريال مدريد عقب إقالة المدير الفني الإسباني لوبيتيجي فور الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو من برشلونة بخماسية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي روما الإيطالي ثانياً بنفس رصيد النقاط، ولن يكون التعادل حاسماً في تأهل أحد الفريقين لكن يقربهما من الصعود، فيما ان الفوز يضمن التأهل في المجموعة الحالية





الريال وروما اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد روما ينتظرها ملايين من عشاق الفريق الملكي في الوطن العربي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة ريال مدريد أمام إيبار والأداء الباهت للفريق والتي سيسعى خلال تلك المواجهة الخروج من الأزمات التي يعيشها الفريق.





موعد مباراة ريال مدريد وروما

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





تغييرات طارئة فى تشكيل ريال مدريد ضد روما

وفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن سولاري قد يُبقى على الثنائى جاريث بيل وماركو أسينسيو فى مباراة روما غداً، بعد ظهروهم بمستوى كارثى أمام إيبار فى الجولة الماضية من مسابقة الليجا والتى انتهت بخسارة مهينة للمرينجى بنتيجة 0-3.





كما سيدفع بفرانشيسكو إيسكو نجم خط وسط ريال مدريد فى المباريات المقبلة، خاصة أن تواجده فى مباراة روما سيفيد الفريق فنياً أفضل من وجود أسينسيو وجاريث بيل.





وأخيراً، منح الفرصة لماركوس يورنيتى فى منطقة وسط ملعب ريال مدريد بدلاً من دانى سيبايوس الذى لم يقدم المستوى المتوقع منه ضد إيبار.





ويخوض سانتياجو سولارى مدرب ريال مدريد مباراة روما بحذر شديد خوفاً من تلقى خسارة ثانية ضد روما بعد "كارثة" إيبار.





يدخل فريق ريال مدريد مباراة روما متصدراً ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الذئاب الوصيف بنفس الرصيد من النقاط.





تشكيل مباراة ريال مدريد ضد روما

التشكيل | 4-3-3





كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

إيسكو - توني كروس - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل





تشكيل روما ضد ريال مدريد

التشكيل | 4-3-3





روبين أولسين

أليكساندر كولاروف - جوان جيسوس - فيديريكو فازيو - أليساندرو فلورينزي

بريان كريستانتي - ستيفان نزونزي - لورينزو بيليجريني

ستيفان الشعراوي - إيدين دجيكو - جنكيز أوندير







