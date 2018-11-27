كورة جول| مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا مباشر اليوم الثلاثاء 27-11-2018

متابعي وعشاق كرة القدم في كل مكان أنتم على موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا يوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 في إطار مباريات العودة بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيكون ملعب أريانز أرينا مسرحاً للقاء يوفنتوس وفالنسيا في لقاء ساخن ومثير حيث هناك بعض الأقاويل أنه من الصعب الفوز على ملعب إيطالي، وسنتعرف سوياً من خلال المقال على موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا والقنوات الناقلة لها في دوري أبطال أوروبا.





ويدخل اليوفي مباراة فالنسيا وهو متواجداً في صدارة الترتيب بالمركز الأول من ترتيب المجموعة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي يحتل الوصافة لترتيب المجموعة الثامنة، أما فالنسيا سيدخل اللقاء متواجداً في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقين على يونج بويز بأربعة نقاط.





توقيت وموعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد فالنسيا

التشكيل | 4-4-2





فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو

دوجلاس كوستا - بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

تشكيل فالنسيا ضد يوفنتوس

التشكيل | 4-3-3





نيتو

خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانييل فاس

جونسالو جيديش - جيفري كوندوبيا - دانييل باريخو - كارلوس سولير

سانتي مينا - رودريجو مورينو

الغيابات ليوفنتوس

يتواصل غياب متوسطي الميدان سامي خضيرة وإيمري تشان بداعي الإصابة، ولن يفتقد يوفنتوس في اللقاء ضد فالنسيا في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19 أي لاعب للإيقاف.





لن يغير أليجري طريقته التي خاض بها مباراة سبال الأخيرة بسبب الإصابات المتواجدة في الفريق، لكنه سيعتمد على باولو ديبالا كما اعتاد منذ بداية الموسم في ذات الأذنين، كذلك سيكون محوري الوسط هما ماتويدي وبيانيتش وإبقاء بينتانكور على مقاعد البدلاء كبديلاً لهما.

الغيابات لفالنسيا

رغم عودة الظهير الأيمن كريستيانو بيتشيني من الإصابة ومشاركته في التدريبات، إلا أنه قد يغيب لحين استعادة كامل لياقته، وهو نفس الأمر بالنسبة للجناح الروسي دينيس تشيريشيف.





سيبدأ مارسيلينو بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيكون دانييل فاس هو بديل الظهير الأيمن الإيطالي، وسيقود الهجوم الثنائي الذي قدم مستوى جيد في المباراة الأخيرة ضد رايو فاييكانو سانتي مينا ورودريجو مورينو.



