أحمد أمين التمامي: حصولي على برونزية إفريقيا الأفضل في مسيرتي.. و" الصافي وصلاح" الأفضل في مصر (حوار)





"بدايتي كانت فى دمياط مع مشروع العمالقة الذي كان يتم تبعاً للاتحاد المصرى للعبة وانتقلت بهدا لناشئي النادى الاهلى ومنه الي سبورتنج حتي صعدت للدرجة الاولى بسبورتنج وجاسكو ثم الاتحاد السكندرى وسموحة في القفترة الحالية"، هكذا بدأ أحمد أمين التمامي لاعب سموحة للكرة الطائرة حواره الخاص مع "الفجر الرياضي".





في البداية هل ترى أن وسائل الإعلام تعطي اللعبة الاهتمام الكاف؟





أعتقد أن الاهتمام الإعلامي بدأ يزداد في الفترة الأخيرة وكذلك الاهتمام بإذاعة المباريات المحلية والدولية أتمنى أن يُسوق الاتحاد الحالى للعبة بشكل جيد.





في رأيك .. من هم أفضل لاعبي كرة اليد في مصر؟





أفضل لاعب مصرى وعربى أيضاً من وجهة نظرى هما الكابتن حمدى الصافى و أحمد صلاح.





ماذا عن اللحظات المؤثرة في مشوارك مع الكرة الطائرة؟





من أفضل اللحظات كانت الحصول على وصيف العرب وبرونزية افريقيا موسم 2015 /2016 مع سموحة أما عن اللحظة الأصعب فهي تعرضي لحادث فى اواخر يونيو الماضي بعد عودتي من التمرين وحالت هذه الاصابة دون توتجدي مع سموحة هذا الموسم وأنا حالياً في مرحلة العلاج الطبيعى و كلى اصرار وتحدى للرجوع للملعب بإذن الله.





حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك؟





بعد حصولى على البكالوريوس من كلية التجارة بدأتُ بالدراسة فى كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بنظام التعليم المفتوح وهو مجال صعب يستهلك أغلب الوقت لحضور المحاضرات وإنجاز المشاريع المطلوبة وقد كانت مشكلة بالطبع للتوفيق بين الدراسة وممارستي للعبة.





ختاماً.. ما هي رسالتك لزملائك في الفريق السكندري؟





أتمنى لهم التوفيق فى المباريات والتغلب على الصعوبات الموجودة بسبب الاصابات المتعددة.حوار| أحمد أمين التميمي: أفضل لحظاتي؟ الحصول على وصيف العرب وبرونزية افريقيا موسم 2015 /2016