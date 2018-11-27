"أهرامات الجيزة" تتزين بعلم السعودية ترحيبا بزيارة "بن سلمان" (صورة)

أضاءت أهرامات مصر في محافظة الجيزة، بألوان علم السعودية بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ترحيبًا له.





كما تزينت معالم العاصمة المصرية "القاهرة" بصور ولي العهد ترحيبا بزيارته إلى مصر.





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، في مطار القاهرة، والذي يزور مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.



