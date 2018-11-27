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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم 5 صفقات سوبر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:36 ص
عاجل.. الأهلي يقترب من حسم 5 صفقات سوبر
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الفجر الرياضي
 
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن  الأهلي اقترب من حسم 5 صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال شوبير في برنامجه الذي يقدمه عبر أون سبورت، إن طاهر محمد طاهر أصبح قريبا من الإنضمام للقلعة الحمراء في الشتاء، وأيضا محمد محمود لاعب خط وسط وادي دجلة.

وان رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سيعود للنادي الأهلي في يناير، بسبب عدم مشاركته مع فريقه بالبريميرليج، وان محمود متولي من الممكن إرتداء التيشيرت الاحمر أيضا.
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