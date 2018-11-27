شاهد| "الإعلام السعودية" تنشر فيديو يكشف تاريخ العلاقات بين مصر والمملكة





ضمن مظاهر التعبير عن الفرحة بالزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي تأتي في توقيت مهم، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المصريين والسعوديين، وتحديدا "تويتر" مقطع فيديو من إنتاج وزارة الإعلام السعودية، يتحدث عن عمق وتاريخ وقوة العلاقات المصرية السعودية، وبدايتها منذ الملك فاروق، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتضمن المقطع صوت الأمير سلمان، وهو يتحدث عن مصر، فضلًا عن مشاهد لقاء الحكام المصريين بالملوك السعوديين بداية من الملك فاروق، ثم الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال سلمان، في هذا المقطع: "العلاقة السعودية المصرية قوية صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول.. لا تتأثر بأي شكل من الأشكال.. تاريخ مصر والسعودية دائمًا تقف مع بعضها في كل الظروف والأوقات ولم يتغير هذا الشيء.. ولم يصدر من الحكومة المصرية موقف سلبي تجاه السعودية.. ولم يصدر موقف واحد للحكومة السعودية سلبي تجاه الحكومة المصرية.. ولم تتأخر مصر عن السعودية في أي لحظة.. ولم تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة".



