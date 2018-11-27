ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد| "الإعلام السعودية" تنشر فيديو يكشف تاريخ العلاقات بين مصر والمملكة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
شاهد| الإعلام السعودية تنشر فيديو يكشف تاريخ العلاقات بين مصر والمملكة
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان
طباعة
 

ضمن مظاهر التعبير عن الفرحة بالزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي تأتي في توقيت مهم، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المصريين والسعوديين، وتحديدا "تويتر" مقطع فيديو من إنتاج وزارة الإعلام السعودية، يتحدث عن عمق وتاريخ وقوة العلاقات المصرية السعودية، وبدايتها منذ الملك فاروق، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى .
 
وتضمن المقطع صوت الأمير سلمان، وهو يتحدث عن مصر، فضلًا عن مشاهد لقاء الحكام المصريين بالملوك السعوديين بداية من الملك فاروق، ثم الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سلمان، في هذا المقطع: "العلاقة السعودية المصرية قوية صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول.. لا تتأثر بأي شكل من الأشكال.. تاريخ مصر والسعودية دائمًا تقف مع بعضها في كل الظروف والأوقات ولم يتغير هذا الشيء.. ولم يصدر من الحكومة المصرية موقف سلبي تجاه السعودية.. ولم يصدر موقف واحد للحكومة السعودية سلبي تجاه الحكومة المصرية.. ولم تتأخر مصر عن السعودية في أي لحظة.. ولم تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة".

المزيد عن: ولي العهد السعودي مصر قوة العلاقات العلاقات المصرية العلاقات السعودية السعودية اليوم السعودية الرئيس السيسي الامير محمد بن سلمان اخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 4:20:57 AM