ريال سوسييداد يهزم سيلتا فيجو بهدفين في الدوري الإسباني

حقق ريال سوسييداد قفزة كبيرة على سلم الترتيب بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-1 في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم سوسييداد بهدفي ميكل أويارثابال (37) ودافيد ثوروتوثا (47)، قبل أن يسجل الأوروغوياني ماكسي غوميز هدف سلتا فيغو في الدقيقة 82.





وانتقل ريال سوسييداد من المركز الثالث عشر الى الثامن بعد أن رفع رصيده الى 19 نقطة، فيما بقي سلتا فيغو في المركز الخامس عشر وله 14 نقطة.



