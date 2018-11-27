ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال سوسييداد يهزم سيلتا فيجو بهدفين في الدوري الإسباني

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:54 ص
ريال سوسييداد يهزم سيلتا فيجو بهدفين في الدوري الإسباني
طباعة
متابعات
 
حقق ريال سوسييداد قفزة كبيرة على سلم الترتيب بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-1 في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسييداد بهدفي ميكل أويارثابال (37) ودافيد ثوروتوثا (47)، قبل أن يسجل الأوروغوياني ماكسي غوميز هدف سلتا فيغو في الدقيقة 82.

وانتقل ريال سوسييداد من المركز الثالث عشر الى الثامن بعد أن رفع رصيده الى 19 نقطة، فيما بقي سلتا فيغو في المركز الخامس عشر وله 14 نقطة.

المزيد عن: سيلتا فيجو وريال سوسييداد سيلتا فيجو ريال سوسييداد الدوري الإسباني اخبار الدوري الإسباني اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 4:20:57 AM