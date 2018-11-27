عمالقة دوري أبطال أوروبا يتأهبون لمواجهات حاسمة في دور المجموعات

في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الفرق الكبيرة إلى نقطة واحدة فقط لحسم تأهلها إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، تواجه فرق كبيرة أخرى ، منها باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وكذلك توتنهام الإنجليزي ، ضغوط هائلة في مواجهات محفوفة بالمخاطر.





وتتطلع العديد من الفرق إلى اللحاق ببرشلونة الإسباني إلى دور الستة عشر عبر الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات والتي تقام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ، بينما تتطلع فرق أخرى إلى تفادي الهبوط وإنقاذ فرصها في الاستمرار بالبطولة عبر الجولة نفسها.





ويحتاج كل من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ وروما الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي نقطة واحدة فقط من الجولة الخامسة ، لحسم التأهل إلى الدور الثاني.





بينما تتطلع فرق أخرى إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط لحسم التأهل ، وتصارع فرق أخرى مثل سان جيرمان وتوتنهام وبلنسية الإسباني من أجل البقاء.





وتحمل المجموعة الثالثة واحدة من أقوى المنافسات ، وستشهد تأهل نابولي الإيطالي في حالة فوزه على ضيفه ريد ستار الصربي مساء الأربعاء وإخفاق سان جيرمان في الفوز على ليفربول الإنجليزي في اليوم نفسه.





ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد ست نقاط متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي ويليهما سان جيرمان برصيد خمس نقاط وريد ستار برصيد أربع نقاط.





ويتطلع ليفربول الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب إلى حسم التأهل عبر الفوز على سان جيرمان ، ولكن بشرط تفادي نابولي الهزيمة ، لكن يتوقع أن يصارع سان جيرمان بشراسة مستغلا فرصه التي تعززت بعودة المهاجمين نيمار وكيليان مبابي من الإصابات.





وقال توماس توشيل المدير الفني لسان جيرمان "ندرك أن تلك المباراة المقررة أمام ليفربول ، حاسمة بالنسبة لنا."





وأضاف "علينا تحقيق التوازن المطلوب بين الأداء التنافسي اللازم لتحقيق الفوز وكذلك الحفاظ على الهدوء. علينا أن نثق بشكل كبير في قدراتنا ، ونحافظ على تركيزنا وتمسكنا بهدفنا."





كذلك يواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا ضغوط كبيرة بعد تراجع مستويات عروضه الأخيرة ، وزيادة الشائعات التي تحوم حول بقاء نيكو كوفاتش في منصب المدير الفني للفريق البافاري.





ويتطلع بايرن ميونخ إلى استغلال البطولة الأوروبية لاستعادة توازنه بعد كبواته المحلية في الفترة الأخيرة ، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراته أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي غدا الثلاثاء لحسم تأهله من المجموعة الخامسة.





ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد عشر نقاط ويليهه أياكس الهولندي برصيد ثماني نقاط وبنفيكا برصيد أربع نقاط بينما يتذيل آيك أثينا اليوناني المجموعة بدون رصيد قبل مباراته أمام ضيفه أياكس غدا.





وبعد تعادل بايرن ميونخ على ملعبه مع فورتونا دوسلدورف 3 / 3 في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمس الأول السبت ، قال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن إن الفريق "قدم عرضا كرويا سيئا ، افتقد الحماس ، والأهم من ذلك أنه افتقد الثقة."





وأضاف هوينيس أن كوفاتش سيقود بايرن ميونخ في مباراة الثلاثاء "ولكننا سنستغل الايام المقبلة لبحث ماذا يمكن أن يحدث" ، وهي التصريحات التي اعتبرت بمثابة مهلة أخيرة قصيرة للمدرب الكرواتي.





كذلك يتأهل أياكس بالفوز على آيك أثينا في عقر داره ، أو بمجرد فوز بايرن ميونخ على بنفيكا ، بينما يحتاج الفريق البرتغالي إلى الفوز للحفاظ على فرصته في التأهل عبر الجولة السادسة الأخيرة.





ويمتلك مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، فرصة حسم تأهله من المجموعة السادسة عبر مباراته أمام مضيفه ليون الفرنسي غدا الثلاثاء ، حيث يكفيه التعادل لضمان الصعود.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام ليون صاحب المركز الثاني ، ويليهما هوفنهايم الألماني برصيد ثلاث نقاط وشاختار دونيتسك برصيد نقطتين ، وذلك قبل مباراة الأخيرين على ملعب هوفنهايم.





ويتطلع هوفنهايم إلى تحقيق الفوز على دونيتسك الأوكراني من أجل الحفاظ على فرصته في البقاء بالبطولة.,





وفي المجموعة السابعة ، يلتقي ريال مدريد المتصدر مع مضيفه روما صاحب المركز الثاني في مباراة تحسم تأهل الفريقين في حالة التعادل.





ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام روما ، ويليهما سيسكا موسكو الروسي برصيد أربع نقاط وفيكتوريا بلزن التشيكي برصيد نقطة واحدة.





وكان بإمكان سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الاستفادة مجددا من جهود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بعد أن استعاد لياقته ، لكنه لم يختاره ضمن قائمته للمباراة ويرجح أن يتولى تيبو كورتوا حراسة المرمى في مباراة الغد.





ويحتاج يوفنتوس بطل إيطاليا إلى نقطة واحدة من مباراته أمام ضيفه بلنسية الإسباني غدا الثلاثاء في المجموعة الثامنة ، التي تشهد أيضا لقاء مانشستر يونايت الإنجليزي مع يانج بويز السويسري.





ويتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد تسع نقاط ويليه مانشستر يونايتد برصيد سبع نقاط وبلنسية برصيد خمس نقاط ويانج بويز برصيد نقطة واحدة.





ويمكن لمانشستر حسم تأهله أيضا بالفوز على يانج بويز ولكن بشرط عدم فوز بلنسية في مباراته أمام يوفنتوس.





وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عقب التعادل السلبي للفريق مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي "إذا لعبنا بنفس الفلسفة أمام يانج بويز ، فلن نحقق الفوز."





كذلك سيكون الفوز كافيا لكل من بوروسيا دورتموند ، متصدر الدوري الألماني والذي يلتقي كلوب بروج البلجيكي في المجموعة الأولى مساء الأربعاء ، وأتلتيكو مدريد الإسباني ، الذي يلتقي موناكو الفرنسي في اليوم نفسه ، بينما يحتاج كلوب بروج إلى الفوز للحفاظ على أمله.





ويحل برشلونة ، الذي حسم بالفعل تأهله من المجموعة الثانية ، ضيفا على إيندهوف الهولندي مساء الأربعاء ، وتجمع المباراة الأخرى بالمجموعة بين توتنهام وضيفه إنتر ميلان.





ويحتاج توتنهام إلى الفوز ليتأهل برفقة برشلونة ، بينما يكفي إنتر ميلان التعادل فقط.





ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد عشر نقاط ويليه إنتر برصيد سبع نقاط وتوتنهام بأربع نقاط وإيندهوفن برصيد نقطة واحدة.





ويتنافس بورتو البرتغالي على الفوز بصدارة المجموعة الرابعة عندما يلتقي مساء الأربعاء مع شالكه الألماني الذي يدرك أن الفوز سيكون كافيا لتأهله أيضا ، وستبقى الفرصة متاحة أمام كل منهما أيضا في حالة الهزيمة ، لكن بشرط عدم نجاح جالطه سراي التركي في تحقيق الفوز على لوكوموتيف موسكو في المباراة الأخرى بالمجموعة.