أزمة في بتروجت قبل مواجهة الأهلي

أكد حمادة أنور، مدير الكرة بفريق بتروجت، أن الفريق قدم التماس لاتحاد الكرة، بشأن الانذارات التي حصل عليها لاعبي الفريق أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وقال حمادة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سنفقد 3 لاعبين في المباراة القادمة أمام الأهلي، وهم حميد وبيكلي وحارس المرمى، بسبب حصولهم على انذارات بشكل غريب أمام سموحة".





وأكمل : "يجب أن يعرف الحكم أن اللاعب ندفع فيه ملايين الجنيهات من أجل المشاركة، وأن يفكر أكثر قبل اشهار الطرد".





وأضاف: "اللائحة الجديدة تمنع أن اللاعب المصاب يغادر أرض الملعب، وهو عكس ما حدث اليوم"

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