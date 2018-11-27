ريهام سعيد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقه الجن في "صبايا"
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:30 صأحمد رمضان متولي
أشعلت حلقه أمس الاثنين من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد، مواقع التواصل الاجتماعي وزوار موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وعرضت ريهام، ظاهرة غريبة تتسبب فى اشتعال منزل بالبحيرة، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تتوقف، لافتة إلى تعدد تفسيرات الظاهرة من تفاعل كيميائي بالتربة ومس جن وفعل فاعل.
ولاقت الحلقه تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن ريهام سعيد، أصبحت أكثر نضجًا وتميزت في طرح القضية بأسلوب متميز.
يذكر أن برنامج "صبايا" يذاع يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام العاشرة مساء علي قناة "الحياة".
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