مفاجأة.. النيابة العامة تقلب موازين قضية "سفاح البنات" في السويس





كشفت تحقيقات النيابة بمحافظة السويس، عن مفاجأة مدوية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح البنات"، وذلك بعدما انتشرت أخبار عن اعتداء شخص مجهول على عدد من الطالبات وطعنهم في أماكن متفرقة.





وقالت النيابة، في بيان رسمي لها، أمس، بشأن القضية إن تحريات المباحث الخاصة بثلاثة من الطالبات المتهمين بترويج شائعات عن إصابتهم داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، والتي أكدت التحريات عدم حقيقة إدعاء الفتيات وأنهن أصابوا أنفسهن بجروح.





ووجهت التحقيقات اتهام للطالبات بالبلاغ الكاذب لإبلاغهن عن حوادث تعرضوا لها على غير الحقيقية ولم تحدث داخل محافظة السويس.





كما كشف مصدر أمني، عن كون سيدة قد ادعت طعن شخص لها داخل مدينة الملك عبد الله بالسويس، ولكن التحقيات قد أثبتت عدم صدق هذه الأقوال، وأكدت أنه بلاغ كاذب، وأن السيدة قد فعلت ذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين أسرتها.





كما أكد محمد صلاح وكيل نقابة المحامين بالسويس، حول هذه القضية: "اطلعت على أحد المحاضر الخاص بطالبة تدعي منى وأن التحقيقات معها أكدت إدعائها الإصابة من أجل البحث عن الشهرة، وأن ما حدث أنه لم يطعنها أحد".



