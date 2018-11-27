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عاجل.. العهد اللبناني يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الصالح

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:25 ص
عاجل.. العهد اللبناني يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الصالح
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الفجر الرياضي
 
علق محمد شري مدير نادي العهد اللبناني على انباء تفاوض النادي الأهلي مع لاعب الفريق السوري أحمد الصالح للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال شري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "التقارير تحدثت منذ اسبوعين عن وجود مفاوضات ولكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي مع اللاعب أو النادي".

متابعًا "عقد اللاعب ممتد مع العهد حتى شهر 6 المقبل، لا يحق لأي نادي التفاوض مع الصالح قبل يناير والا سيكون مخالفًا للوائح الاتحاد الدولي".

وأضاف شري "لم نتحدث حتى الان مع احمد الصالح من أجل تجديد عقده مع العهد".

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