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دينا الشربيني: المؤمن بحبيبته لا يلتفت لسخرية البعض منها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:47 ص
دينا الشربيني: المؤمن بحبيبته لا يلتفت لسخرية البعض منها
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مريم الشريف
 

أكدت الفنانة دينا الشربينى، فى تلميح منها عن الهضبة عمرو دياب، أن الشخص المؤمن بالإنسانة التي يحبها لا يلتفت لأى سخرية أو انتقاد موجه ضدها، وهذا ما يجعلها تواجه أي احباط أو طاقة سلبية.

وعلقت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة "dmc" قائلة: "ده فعلًا سبب أنه شخص مميز وناجح وقدوة لكل الشباب"، في إشارة منها للهضبة.
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