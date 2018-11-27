رئيس النجوم: نتعرض على عدم وجود حكم خامس في لقاء بيراميدز

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن يعترض على خوض مباراة براويز بدون وجود حكم خامس مع الطاقم التونسي المقرر أن يخوض اللقاء.





وأضاف الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى : « نطالب بالمساواة بين جميع الأندية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و لو الأهلي والزمالك كان في نفس موقفنا لرفض خوض المباراة بدون حكم خامس»





ويلتقي النجوم مع بيراميدز مساء الأربعاء المقبل في ختام منافسات الجولة الستة عشر للدوري.