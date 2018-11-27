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مصر المقاصة يصدم الزمالك

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:11 ص
مصر المقاصة يصدم الزمالك
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الفجر الرياضي
 
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، أن إدارة النادي كانت على ثقة من وصول الفريق للمربع الذهبي نتيجة الجهد الكبير للجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف.

وقال هويدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى : « وصلنا لمرحلة انسجام كبيرة بين اللاعبين ولن نفرط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق»

وأضاف: « الفترة القادمة ستشهد تدعيم وليس بيع عناصر من القوام الأساسي»


يذكر أن دخل الزمالك في مفاوضات جادة مع محمود وحيد مدافع الفريق للانضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
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