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النجم الساحلي يقيل مدربه جورج ليكنز بعد 30 يوما

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
النجم الساحلي يقيل مدربه جورج ليكنز بعد 30 يوما
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متابعات
 
أعلن النجم الساحلي أمس الاثنين انهاء مهام مدربه البلجيكي جورج ليكنز بعد حوالي شهر من التعاقد معه.

وأفادت إدارة النادي في بيان مقتضب بأنها أنهت التعاقد بالتراضي مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز صباح اليوم وأنها أوكلت الثنائي باتريك دي فيلد وتوفيق زعبوب بالإشراف الفني على الفريق ابتداء من مساء اليوم.

تولى ليكنز تدريب النجم في أكتوبر الماضي خلفا للمدرب التونسي شهاب الليلي عقب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال افريقيا في الدور ربع النهائي على يد الترجي، لكن الفريق لم يقدم خلال فترة اشرافه مستويات مقنعة.

وحقق النجم بقيادة ليكنز انتصارا واحدا وثلاثة تعادلات في الدوري كان آخرها أمس الأحد ضد النادي البنزرتي 1 /1.

كما تأهل الفريق بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في ملعب سوسة بعد التعادل السلبي ذهابا بالمغرب.

ويلتقي النجم بعد غد الاربعاء مع غريمه التقليدي الترجي في قمة مباريات الجولة العاشرة على ملعب رادس بالعاصمة. ويحتل النجم المركز الرابع في الدوري برصيد 16 نقطة متخلقا بأربع نقاط عن المتصدر الصفاقسي وثلاث نقاط عن الترجي الوصيف.

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