كوفاتش يتسلح بالروح القتالية خلال مباراة بايرن مع بنفيكا

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أنه سيواصل القتال قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.





وقال كوفاتش اليوم الاثنين "أنا مقاتل، طوال حياتي وأنا أسعى إلى القمة".





وأضاف "الاستسلام لم يكن خيارا أبدا بالنسبة لي، دائما أنظر إلى الأمام وسأواصل القتال دائما".





ويحتل بايرن المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.





ويبدو أن حلم بايرن في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السابع على التوالي بدأ في التلاشي.





وكانت أخر كبوات بايرن يوم السبت الماضي عندما فرط في تقدمه 3 /1 أمام فورتونا دوسلدورف متذيل الترتيب واكتفى بالتعادل 3 /3.





ولكن الأوضاع في دوري أبطال أوروبا تبدو أفضل حيث أن نقطة التعادل أمام بنفيكا ستكون كافية لعبور الفريق إلى الدور التالي.





وسوف يضمن فوز بايرن على بنفيكا، بالتزامن مع عدم فوز أياكس أمستردام الهولندي على أيك أثينا اليوناني، للفريق صدارة المجموعة الخامسة للبطولة الأوروبية.





وأشار كوفاتش "نلعب غدا في دوري أبطال أوروبا، وهو تحد خاص، أتوقع من اللاعبين أن يقدموا كل ما بوسعهم غدا".



