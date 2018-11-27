الاتحاد الاسيوي قد يجري تعديلات على كأس آسيا للناشئين والشباب

أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحويل بطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 19 عاماً، إلى بطولتي تحت 17 عاماً و20 عاماً على التوالي، وذلك لضمان قدرة الفرق الآسيوية على المنافسة في البطولات العالمية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين في العاصمة العمانية مسقط.





واطلعت اللجنة على تقرير مجموعة عمل اللجنة الفنية، والتي تم تشكيلها من أجل مراجعة بطولات الفئات العمرية، وقد أوصت مجموعة العمل بوضع معايير موحدة لهذه المسابقات.





وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي فقد توصلت مجموعة العمل إلى أهمية الحاجة لتغيير هيكلة البطولات من أجل المساعدة على تطوير اللاعبين الشباب، وشددت أيضاً على أهمية مواصلة التدقيق في النزاهة وتوفير برامج تعليمية للاعبين الشباب الذين سيكون عليهم توقيع عقود احترافية وإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي حسب الممارسات الحالية.





وسوف تقام بطولة آسيا للناشئين تحت 17 عاماً والشباب تحت 20 عاماً في ذات العام الذي تقام فيه بطولة كأس العالم، على أن تقام التصفيات في العام الذي يسبقها، وسوف تقام تصفيات النسخة الأولى من البطولتين عام 2022 والنهائيات عام 2023، من أجل منح الاتحادات الوطنية فرصة للاستعداد.





واطلعت اللجنة على تشكيل مجموعة عمل للمسابقات برئاسة ماريانو ارانيتا جونيور، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من لجنة المسابقات وممثلين عن أقوى 10 بطولات دوري في آسيا.





وسوف تعقد مجموعة العمل اجتماعها الأول في مسقط يوم الثلاثاء، حيث تبحث روزنامة مسابقات الأندية والشؤون المتعلقة ببطولات الأندية، وسوف تقوم بتقديم تقرير إلى لجنة المسابقات.





وتأكيدا للخبر الذي اوردته وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم فقد وافقت لجنة المسابقات على تقديم المساعدة اللازمة من أجل المساعدة على تطوير الدوري في مملكة البحرين، ولكنها لم تساند على إدماج فريقين من البحرين في الدوري السعودي للمحترفين



