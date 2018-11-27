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"الفياجرا النسائية" في مصر.. أضرارها ومميزاتها وأسعارها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
الفياجرا النسائية في مصر.. أضرارها ومميزاتها وأسعارها
الفياجرا النسائية - صورة أرشيفية
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل جديدة عن الفياجرا النسائية في مصر، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة، طرحها في الأسواق ابتداءً من غدًا الأربعاء.

- سعر الفياجرا النسائية في مصر
وحددت شركات الأدوية أن سعر الفياجرا النسائية فى الأسواق 20 جنيهًا للقرص الواحد ، يستعمل فى حالات معينة وهي عند حدوث اضطراب فى الرغبة الجنسية وضعف الرغبة التي لا تتعلق بأسباب طبية أو آثار جانبية نتيجة تعاطي أدوية أخرى أو أي أمراض نفسية، ولا يتم استعمالها عقب الأداء الجنسي.

كما أكدت استشاري الطب الجنسي العلاقات الزوجية، الدكتورة هبة قطب، أن الفياجرا النسائية فى العموم تسبب احتقانا في الحوض، حيث أنها في البداية تم استعمالها لمداواة ضغط الدم، موضحة الى أن كل ما تفعله تلك الأدوية أنها تزيد من ضربات القلب وضخ الدم في الأعضاء التناسلية للنساء، بذلك يسبب للسيدة احتقانا في الحوض.

وتعمل الفياجرا النسائية على زيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، وتحقق توازن في الهرمونات، تعمل على رفع نسبة إصدار السوائل الحميمة والتخلص من حالات الإجهاد وتحسين المزاج، وتساعد على عدم الشعور بالألم أثناء الجماع، وتعمل على رفع نسبة وصول السيدات إلى قمة النشوة الجنسية عن طريق الشعور بالمناطق الحميمة.

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