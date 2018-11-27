"زيادة الرغبة والنشوة الجنسية".. "الفياجرا النسائية" في مصر لتحسين العلاقة الزوجية

انتشرت بكثرة في الأسواق المصرية الفياجرا النسائية في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد طرحها شركة أدوية في الأسواق والمتاجر بعد قبولها من وزارة الصحة، لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء، حيث تعتبر الفياجرا النسائية لها أهمية كبيرة في القضاء على الضعف الجنسي، السبب الذي أثر على العديد من الأسر المصرية ورفع معدلات حالات الطلاق، لذلك طرحتها وزارة الصحة لعلاج الحياة الزوجية.





- سعر الفياجرا النسائية في مصر

وحددت شركة الأدوية أن سعر الفياجرا النسائية فى الأسواق 20 جنيهًا للقرص الواحد ، يستعمل فى حالات معينة وهي عند حدوث اضطراب فى الرغبة الجنسية وضعف الرغبة التي لا تتعلق بأسباب طبية أو آثار جانبية نتيجة تعاطي أدوية أخرى أو أي أمراض نفسية، ولا يتم استعمالها عقب الأداء الجنسي.





كما أكدت استشاري الطب الجنسي العلاقات الزوجية، الدكتورة هبة قطب، أن الفياجرا النسائية فى العموم تسبب احتقانا في الحوض، حيث أنها في البداية تم استعمالها لمداواة ضغط الدم، موضحة الى أن كل ما تفعله تلك الأدوية أنها تزيد من ضربات القلب وضخ الدم في الأعضاء التناسلية للنساء، بذلك يسبب للسيدة احتقانا في الحوض.





وتعمل الفياجرا النسائية على زيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، وتحقق توازن في الهرمونات، تعمل على رفع نسبة إصدار السوائل الحميمة والتخلص من حالات الإجهاد وتحسين المزاج، وتساعد على عدم الشعور بالألم أثناء الجماع، وتعمل على رفع نسبة وصول السيدات إلى قمة النشوة الجنسية عن طريق الشعور بالمناطق الحميمة.



