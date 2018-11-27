أخبار ريال مدريد - كارلوس يطالب الملكي بالتعاقد مع نيمار

طالب روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد ناديه السابق بالتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي.





وقال كارلوس الذي يعمل حاليا كخبير في إدارة الملكي في تصريحات صحفية : "كل ناد سيستفيد بقوة في حال انضم نيمار إلى صفوفه، إنه يمتلك إمكانيات رهيبة تجعله مهما لجميع أندية كرة القدم. نيمار سيصبح قريبا الأفضل في العالم".





واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً : "لهذا السبب فإن ريال مدريد بحاجة إلى نيمار.. وليس ريال وحده!".





يذكر أنه كانت هناك محاولات حثيثة من قبل الملكي لضمه الموسم الماضي إلا أن نيمار قرر البقاء في معقله الفرنسي حيث يربطه عقد مع النادي الباريسي حتى 30 يونيو 2022.





كما كشفت بعض التقارير الإعلامية عن رغبة برشلونة في استعادة نيمار لكن هذه المعلومات لم يؤكدها أي من الطرفين.





والنادي الذي سيظفر بخدمات نيمار عليه دفع مبلغ 300 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الذي وضعه باريس سان جيرمان للتخلي عنه.



