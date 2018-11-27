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أشرف رشاد يتحدث عن تعديل قانون الرياضة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
أشرف رشاد يتحدث عن تعديل قانون الرياضة
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ندي شعبان
 
تحدث المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه حاليا في فترة الاستماع من أجل الوقوف على المشكلات من أجل تعديل قانون الرياضة.

وقال رشاد خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت"، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بتعديل قانون الرياضة الجديد.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك جلسات مستمرة مع المسؤولين وخلال الفترة القادمة سيكون هناك جلسة مع الرياضيين.

وأنهى أشرف رشاد حديثه، بأنه وارد أن لا يتم تعديل قانون الرياضة.

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