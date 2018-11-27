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شاهد.. مواجهة بين أستاذ جيولوجيا وأسرة أحرق الجن منزلها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:47 ص
شاهد.. مواجهة بين أستاذ جيولوجيا وأسرة أحرق الجن منزلها
ريهام سعيد مع أسرة أحرق الجن منزلهم
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نعيم يوسف
 
عقد برنامج "صبايا"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتقدمه ريهام سعيد، مواجهة بين الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، و"أحمد"، صاحب منزل يعتقد أن الجن يحرقه منذ سنة وأربعة أشهر.

وقال أحمد، إن القصة بدأت بحريق لمحصول موجود على السطح، وبعدها توالت الحرائق وتكررت، موضحا أنه أتى بـ132 شيخًا، وأجمعوا على أن الجن هو السبب، إما بسبب عمل، وإما بسبب جن سكن المنزل ولا يريد الناس أن يعيشون معه.

من جانبه، أكد الدكتور شراقي، ضرورة الكشف على أفراد الأسرة، والتأكد من سلامتهم النفسية، والأخذ بالأسباب العلمية، ربما يكون أحد الأشخاص هو الذي يقوم بإشعال الحرائق.

وشدد "أحمد" على أن هذه الحرائق لا يقوم بها أحد، ولكن الجن، موضحا أن هناك اسطوانتين بوتاجاز كانا في الغرفة ولم يشتعلا، فيما اشتعلت باقي الغرفة.


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