دينا الشربيني تكشف عن مرضها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "DMC" قائلة: "أنا تأثرت وزعلت من السخرية من الصورة في وقتها، ورغم إن شكلي كان تعبان، كنت حريصة على دعم مهرجان الجونة".













كشفت الفنانة دينا الشربيني، أنها دخلت المستشقى قبل يوم واحد فقط من الصورة الملتقطة لها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها بالرغم من ذلك رفضت الإعتذار عن حضور افتتاح المهرجان.