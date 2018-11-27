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دينا الشربيني تروي موقفا طريفا بسبب لون بشرتها السمراء

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
دينا الشربيني تروي موقفا طريفا بسبب لون بشرتها السمراء
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مريم الشريف
 

قالت الفنانة دينا الشربينى، أنها تحب لونها كسمراء، لكن أوقات ترغب فى اكتساب اللون البرونزى "تان"، وهذا ما يجعل بعض أصدقائها يسخروا قائلين لها "من بياضك أوي".

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "DMC"، ساخرة: "ببقى سوداء لكن فرحانه، واشتريت كريم يعطى لمعه ووضعته على جسمى ونزلت أحضر فرح".

 وتابعت: "كان لون الفستان الأسود، والكريم مشتغلش إلا بعد أربع ساعات، وما كنتش عارفة الموضوع ن البداية".
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