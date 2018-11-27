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عاجل.. تعرف على نوع قطة محمد صلاح (صور)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:08 ص
عاجل.. تعرف على نوع قطة محمد صلاح (صور)
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الفجر الرياضي
 
علق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج.

وعبر "صلاح" عن رفضه الشديد لمقترحات تصدير الحيوانات إلى الخارج، مؤكدًا أن مثل هذا الاقتراح يعد انتهاكًا لحقوق الحيوان.

ونشر محمد صلاح صورة له مع قطتين وعلق عليها قائلا: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث.. لا لانتهاك حقوق الحيوانات".

وبالبحث عن نوع قطة محمد صلاح، نجد أنها من سلالة " Balinese"، وهى قطط ذات الشعر الطويل وعينها ملونة وتكون زرقاء فى الغالب، مثل القطط السيامى، ويُعرف هذا النوع من القطط، أيضًا، بأنه سيامى ذو شعر طويل أصيل.

ويذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، كانت قد اقترحت، فى أكتوبر الماضى، حل لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها فى مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.
عاجل.. تعرف على نوع قطة محمد صلاح (صور)
عاجل.. تعرف على نوع قطة محمد صلاح (صور)
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