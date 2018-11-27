إجراء أول عملية زرع قوقعة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

أعلنت هيئة التأمين الصحي، إجراء أول عملية زراعة قوقعة في مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى بالقاهرة، اليوم الاثنين، للمريضة (م.س) بوحدة زراعة القوقعة، والتي تعتبر الوحدة الخامسة بالهيئة التي يتم افتتاحها.





وتمت العملية الجراحية بنجاح بواسطة الفريق الجراحي المكون من أ.د بدر الدين مصطفي رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة عين شمس، وأ.د أيمن راغب رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى.





وبعد الانتـهاء من العملية والاطمنئان علي حالة المريض، عقدت إدارة المستشفي برئاسة الدكتور أحمد عطا، المدير العام، ورشة عمل بعنوان "تأهيل المرضي بعد عمليات زراعة القوقعة" وذلك لتدريب 50 أخصائي تخاطب من العاملين بالهيئة من جميع المحافظات.