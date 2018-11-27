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عاجل.. تفاصيل جديدة عن الطالبة بسملة بعد إهانتها واعتذار وزير التعليم ومحافظ دمياط لها (صور)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
عاجل.. تفاصيل جديدة عن الطالبة بسملة بعد إهانتها واعتذار وزير التعليم ومحافظ دمياط لها (صور)
الطالبة بسملة
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ريم محمود
 
قدمت الطالبة بسمة علي، التي تعرضت للتنمر من معلمها في دمياط بعدما قال لها "تلميذة سودة" بسبب بشرتها السمراء، الشكر لكل من وزير التربية والتعليم، ومحافظ دمياط.

وقالت الطالبة لـ"الفجر"، إنها توجه الشكر لكل من وقف بجانبها وساعدها في استعادة ثقتها بنفسها.

كما ناشدت والدة الطالبة منال غريب، جميع اولياء الأمور بالحديث والشكوى حينما يتعرض أطفالهم للتنمر داخل المدارس، مؤكدة لـ"الفجر": "لو أي ولي أمر أو طالب شاف حاجة غلط لازم ميسكتش".

ووجهت والدة الطالبة الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط، موضحة أن الجميع تعاون معها حتى تم محاسبة المعلم واستبعاده.

وأشارت إلى أن ابنتها بسملة متفوقة وحاصلة على ١٢ شهادة تقدير، فضلًا عن أنها لديها هواية التمثيل وهي من حفظة القرآن الكريم.

عاجل.. تفاصيل جديدة عن الطالبة بسملة بعد إهانتها واعتذار وزير التعليم ومحافظ دمياط لها (صور)
عاجل.. تفاصيل جديدة عن الطالبة بسملة بعد إهانتها واعتذار وزير التعليم ومحافظ دمياط لها (صور)
عاجل.. تفاصيل جديدة عن الطالبة بسملة بعد إهانتها واعتذار وزير التعليم ومحافظ دمياط لها (صور)
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