سلة العبور تتصدر دوري القليوبية وتصعد للمشاركة في بطولة أوائل المناطق

نجح فريق كرة السلة رجال لنادي العبور، في تصدر دوري محافظة القليوبية، والصعود للمشاركة في دورى أوائل المناطق، وذلك بعد الفوز اليوم علي فريق بنها في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وانتهت بنتيجة 98/ 103 لصالح العبور .





وبهذه النتيجة يتصدر العبور دوري القليوبية برصيد 4 نقاط ، ويصعد لدوري أبطال المناطق ممثلا عن منطقة القليوبية .





ومن جانبه أشاد مجلس إدارة نادي العبور برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز بالانجاز الذي تحقق، مقدما التهنئه للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على الأداء الرجولي.





والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق العبور يتكون من ، شاكر حمدي مدير فني ، هيثم أحمد مدرب عام ، وليد مصطفي مدرب ، أحمد مصطفي مدير اداري .