أردوغان عن أمير قطر: "الصديق وقت الضيق"

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبالوفد القطري المرافق له، خلال زيارة الأخير له الإثنين.

وأعرب أردوغان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.





وقال أردوغان في كلمة له اليوم الإثنين، في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية — القطرية، الذي عقد في قصر "وحيد الدين" في مدينة إسطنبول، بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن شعب بلاده "بذل جهودا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين".





وتطرق أردوغان إلى المثل القائل "الصديق وقت الضيق"، مشيرا إلى أن البلدين تحركا بتضامن وتعاون خلال الفترات الصعبة التي واجهتهما.