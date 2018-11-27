ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أردوغان عن أمير قطر: "الصديق وقت الضيق"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:53 ص
أردوغان عن أمير قطر: الصديق وقت الضيق
طباعة
 

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبالوفد القطري المرافق له، خلال زيارة الأخير له  الإثنين.


وأعرب أردوغان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.


وقال أردوغان في كلمة له اليوم الإثنين، في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية — القطرية، الذي عقد في قصر "وحيد الدين" في مدينة إسطنبول، بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن شعب بلاده "بذل جهودا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين".


وتطرق أردوغان إلى المثل القائل "الصديق وقت الضيق"، مشيرا إلى أن البلدين تحركا بتضامن وتعاون خلال الفترات الصعبة التي واجهتهما.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:20:02 AM