معارض سورى: دعم قطر للتنظيمات الإرهابية سبب وبالاً على الثورة السورية

قال المعارض السورى غسان إبراهيم، أن جبهة النصرة الإرهابية، ما كانت لتضمن موطئ قدم لها فى الشمال السورى لولا وجود دعم تركى وقطرى لها.



وأوضح في تصريحات له على قناة "سكاي نيوز" أن اغتيال ناشطى المعارضة السورية مؤخرا فى إدلب، ليس سوى حلقة واحدة ضمن مساع تركية وقطرية لأجل محو كل طرف غير متشدد فى الثورة السورية، فيما يطمح الناشطون إلى بديل أفضل ولا يقبلون بأن يحل المتشددون مكان الأسد.



وشدد على أن دور الدوحة كان وبالا على الثورة السورية فبسبب دعم قطر للتنظيمات الإرهابية انصرفت دول غربية عن دعم المعارضة .