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هاني خلاف: المشروعات السعودية في مصر تصل إلى 27 مليار دولار موزعة على 2900 مشروع

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:14 ص
هاني خلاف: المشروعات السعودية في مصر تصل إلى 27 مليار دولار موزعة على 2900 مشروع
السفير هاني خلاف - مساعد وزير الخارجية الأسبق
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نعيم يوسف
 
قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك بعدًا شعبيًا وروحانيًا يربط بين الشعبين المصري والسعودي، حيث أن السعودية هي أرض مقدسة بالنسبة للمصريين، والمسلمين في العالم كله.

وأضاف "خلاف"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن السعودية بها أكبر جالية مصرية بالخارج، ويصل عددها إلى حوالي 2 مليون و700 ألف مواطن مصري مقيم بالمملكة.

وتابع أن هناك بعدا اقتصاديا للعلاقات بين البلدين، حيث أن المشروعات الإقتصادية السعودية فى مصر تصل الى 27 مليار دولار موزعة على 2900 مشروع، موزعة على جميع أنحاء الجمهورية وليس مكان واحد.
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