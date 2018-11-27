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معهد أمريكي: قاعدة تركيا العسكرية في قطر تجسيد لحلم أردوغان بالهيمنة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
معهد أمريكي: قاعدة تركيا العسكرية في قطر تجسيد لحلم أردوغان بالهيمنة
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علي خلفية استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، لأمير قطر تميم بن حمد في أنقرة، صباح الإثنين، اعتبر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن الدوحة تمثل "تجسيدا لحلم أردوغان بالهيمنة والنفوذ في الدول العربية".

ولفت المعهد الأمريكي إلى أن "قطر فتحت الباب على مصراعيه أمام تركيا لاستعادة نفوذها القديم إبان الدولة العثمانية، عن طريق فتح أراضيها لإقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية والخليجية، بعد انهيار الدولة العثمانية". 



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