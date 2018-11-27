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دينا الشربيني عن تحدي رقصة "كيكي - kiki": "معاهم حق لما شبهوني بالسلعوة"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
دينا الشربيني عن تحدي رقصة كيكي - kiki: معاهم حق لما شبهوني بالسلعوة
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مريم الشريف
 

أوضحت الفنانة دينا الشربيني، أن الفيديو الذى صورت فيه تحدي رقصة "كيكي - kiki" كانت زاويته غير مضبوطة، وضوء الكاميرا كان مركزًا فى عينيها وهذا ما جعل لونهما أحمر.

وأضافت "الشربيني" خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC ساخرة: "معاهم حق لما شبهوني سلعوة، وانا ضحكت لم اتقال عليا كده".

وعلقت الفنانة إسعاد يونس قائلة: "أنا كلمت دينا، أطمن عليها بسبب الهجوم على السوشيال ميديا، لقتها بتقول لي السلعوة معاكي".


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