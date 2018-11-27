كاتب سعودي: الدوحة سعت لتقسيم المملكة

قال الكاتب السعودي، جميل الذيابي، إن من يدير قطر هو نظام الحمدين، حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، ولديهما حقد وكراهية للسعودية، مضيفًا: "دائمًا عندما ينظر الأقزام إلى الكبار يشعرون بألم، والسعودية ومصر دولتان كبيرتان، وقطر دولة كانت بإمكانها أن تكون دولة كبيرة ليس بالمساحة ولكن بالعمل السياسي وبالإخاء".



وأوضح "الذيابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قطر توظف أموالها للقيام بعمليات ممنهجة ضد السعودية ومصر والبحرين والإمارات، وضد كل البلاد العربية وآخرها المغرب العربي، وهو أمر غير مقبول.



وتابع: "الدوحة سعت لتقسيم السعودية وعملت مع القذافي على ما يسمى بالجزيرة الكبرى على أن تتوسع في مساحتها ويصبح لحمد بن خليفة دولة كبرى وخسر وخاب، وتحالف مع الشيطان حتى يبث الفوضى والدمار داخل السعودية".

