دينا الشربيني ترد على الساخرين: شكلي خلقة ربنا.. وأنا سامحتكم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:40 صمريم الشريف
علقت الفنانة دينا الشربينى، على انتقادها والسخرية من شكلها على السوشيال ميديا قائلة: "عمري ما علقت على شكل حد لإن دي خلقة ربنا، وأنا مش بضايق نفسي وربنا يسامحهم"، مؤكدة: "أنا طول عمري في حالي ومبدخلش فى حياة حد".
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC": "كل واحد حسب تربيته، وأنا أهلى ربوني إني مسخرش من شكل حد، لكن واضح إن محدش أهله قال له كده غيري".
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