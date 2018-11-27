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دينا الشربيني ترد على الساخرين: شكلي خلقة ربنا.. وأنا سامحتكم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
دينا الشربيني ترد على الساخرين: شكلي خلقة ربنا.. وأنا سامحتكم
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مريم الشريف
 

علقت الفنانة دينا الشربينى، على انتقادها والسخرية من شكلها على السوشيال ميديا قائلة: "عمري ما علقت على شكل حد لإن دي خلقة ربنا، وأنا مش بضايق نفسي وربنا يسامحهم"، مؤكدة: "أنا طول عمري في حالي ومبدخلش فى حياة حد".

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC": "كل واحد حسب تربيته، وأنا أهلى ربوني إني مسخرش من شكل حد، لكن واضح إن محدش أهله قال له كده غيري".

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