ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مورينيو يرد على اتهامين قبل مواجهة يانج بويز بدوري الأبطال

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:35 ص
مورينيو يرد على اتهامين قبل مواجهة يانج بويز بدوري الأبطال
طباعة
متابعات
 
قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، إنه لا يشعر بالضغط على ملعب أولد ترافورد، كما يعتقد البعض.

وخلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة ضيفه يانج بويز السويسري، غدًا، في دوري أبطال أوروبا، قال مورينيو: "سيكون من عدم الاحترام لأولد ترافورد والجماهير، القول إنني أفضل لعب المباريات بعيدًا عن ملعبنا".

وتابع: "أنا أفضل اللعب هنا، وإذا كنت تشعر بالضغط عليك البقاء في المنزل، ومشاهدة المباراة عبر التليفزيون".

وحول اتهامه بأنه يطالب الفريق ببدء المباريات بهدوء، أجاب: "ما أريده هو أن يبدأ الفريق المباريات بقوة، وألا ينتظر.. قد تعتقدون أن جوزيه يخبر اللاعبين بأن يبدأوا ببطء، لكنه العكس تمامًا، أريد منهم دائمًا تحقيق الفوز مبكرًا".

وأضاف: "مباراة الغد من الممكن ألا تكون مهمة للغاية، وإذا لم نفز غدًا، لن نعتمد على نتائج الآخرين للتأهل، لكني أريد اللعب منذ الدقيقة الأولى، كأنها آخر فرصة لنا للصعود.. أريد أن ننسى وجود فرصة أخرى، أرغب في لعب هذه المباراة كأنها إقصائية".

وعن دفاع اليونايتد، قال: "ماركوس روخو لديه إصابة صغيرة، ولينديلوف سيخضع غدًا للأشعة.. لذلك متاح لدينا جونز وسمولينج وبايلي فقط".

وبخصوص حديثه السابق بأن الفريق يفتقد التفاهم، رد مورينيو: "لا أريد أن أجاوب على ذلك، أفضل ألا أفعل".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:20:38 AM