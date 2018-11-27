مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو)

احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أمام مقر إقامته بالقاهرة.



ورفع المواطنون أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوطنه الثاني مصر.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في مطار القاهرة، ولي العهد السعودي، والذي يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.