ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو)
الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
طباعة
الفجر
 
احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أمام مقر إقامته بالقاهرة.

ورفع المواطنون أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوطنه الثاني مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في مطار القاهرة، ولي العهد السعودي، والذي يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.
المزيد عن: ولي العهد السعودي القاهرة السعودية الرئيس السيسي الامير محمد بن سلمان اخبار مصر اخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:20:02 AM