مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو)
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:30 صالفجر
احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أمام مقر إقامته بالقاهرة.
ورفع المواطنون أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوطنه الثاني مصر.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في مطار القاهرة، ولي العهد السعودي، والذي يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.
ورفع المواطنون أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوطنه الثاني مصر.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في مطار القاهرة، ولي العهد السعودي، والذي يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.
المزيد عن: ولي العهد السعودي القاهرة السعودية الرئيس السيسي الامير محمد بن سلمان اخبار مصر اخبار السعودية