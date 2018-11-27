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رئيس "مستقبل وطن": 220 ألف عدد أعضاء الحزب حتى الآن

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:42 ص
رئيس مستقبل وطن: 220 ألف عدد أعضاء الحزب حتى الآن
أشرف رشاد - رئيس حزب مستقبل وطن
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كساب أحمد
 
قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس حزب مستقبل وطن،إن الحزب خرج عن الصورة المؤلفة للأحزاب السياسية،وأصبح ينفذ أنشطة تمس حياة المواطن على أرض الواقع.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن رضا المواطن ومساندته أثناء الأزمات من أهم المحاور التي يهتم بها الحزب الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الحزب يسعى أن يكون جزءً من حل أي أزمات تتعرض لها الدولة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن حزب مستقبل وطن لديه 367 مقرا في كل محافظات الجمهورية، وأعداد أعضاء الحزب وصل لـ220 الف عضو حتى الآن.
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