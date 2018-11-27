ربيع ياسين: الأهلي يحتاج لصفقات سوبر ومدير فني أجنبي





وقال "ياسين" في تصريحات لبرنامج "جوه الملعب": "الأهلي شبعان بطولات وأكثر نادي في أفريقيا حاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "الأهلي بحاجة لصفقات مميزة، بجانب جهاز فني يكون من أفضل مدربين على مستوى العالم".



واختتم: "الأهلي يحتاج لمدير فني أجنبي، رافضًا تولي محمد يوسف الإدارة الفنية للمارد الأحمر بصفة رسمية".

علق ربيع ياسين نجم الأهلي السابق على هزيمة المارد الأحمر لبطولة دوري أبطال إفريقيا والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأبطال.