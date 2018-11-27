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بسمة وهبه تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:47 ص
بسمة وهبه تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان
بسمة وهبه
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داليا الحسين
 

نفت الإعلامية بسمة وهبة، ما تردد عن عودة مرض السرطان إليها مرة أخرى، مشيرة إلى أن لديها مشكلة في المعدة يلزمها عملية خطيرة.

وقالت "وهبه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، مساء الإثنين إنها أجرت العملية الجراحية في أمريكا وحالتها الصحية جيدة، معلقة: " مصاريني كانت بتلف على بعضها واضطروا يقطعه جزء منها".

وأضافت أنها في مرحلة التعافي الأن، متوقعة عودتها إلى القاهرة خلال أسبوع، مناشدة الجميع بعدم نشر الشائعات والتركيز على العمل.
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