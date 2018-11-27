نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة، و"زراعة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لمصر، تستغرق يومين.





وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني، من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.





قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنها تابعت باهتمامٍ بالغٍ ما يُثارُ في الآونةِ الأخيرةِ حولَ بعضِ الثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها والاستخفافَ بأحكامِها، بينما يَجتهِدُ آخَرونَ في التقليلِ من قيمتِها، بإخراجِها من إطارِ القطعيَّاتِ المُحكَماتِ إلى فضاءِ الظنِّيَّاتِ.





عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً، مع جمعية الأورمان، بحضور المهندس حسام الدين القباني، رئيس مجلس ادارة الجمعية، وذلك لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة وجمعية الاورمان، لتشغيل وادراة مستشفى العديسات بالاقصر.





لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه وأصيب قيادي آخر، في اشتباكات مع مسلحين مجهولين بمدينة البيضاء مركز المحافظة.











