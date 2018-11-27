دينا الشربيني تأكل كشري مع إسعاد يونس

شهدت حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة" طبخ الفنانة إسعاد يونس، كشري بمساعدة الفنانة دينا الشربيني، التي أخبرتها بأنها لا تجيد الطبخ لكن لو تم إعطائها الفرصة يمكنها القيام بالأمر.



وأضافت "الشربيني" خلال لقائها في البرنامج المعروض على شاشة "DMC" ساخرة: "أنا حاسة إني بعرف أطبخ، ونفسي حلو في الأكل، وعرفت ده من الأشياء البسيطة اللي عملتها".